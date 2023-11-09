Kirpik lifting, son dönemlerde estetik ve güzellik sektörünün en çok tercih edilen uygulamalarından biri haline geldi. Bu işlem, kirpikleri daha uzun ve belirgin hale getirmek için kullanılır. Peki, Kirpik lifting nedir? Kirpik lifting nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kirpik lifting, daha uzun, kalkık ve belirgin kirpikler isteyenler için harika bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kirpik kıvırıcılara alternatif olarak, doğal ve etkileyici bir bakış elde etmek için tercih edilen bu uygulama, bakım rutini sırasında zaman kazandırır ve sabahları daha az hazırlık gerektirir. Peki, Kirpik lifting nedir? Kirpik lifting nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

KİRPİK LİFTİNG NEDİR?

Kirpik lifting, kirpiklerin doğal görünümünü iyileştirmek ve belirginleştirmek amacıyla kullanılan bir güzellik uygulamasıdır. Bu işlem, özel olarak formüle edilmiş bir solüsyon kullanılarak kirpiklerin kaldırılmasını ve şekillendirilmesini içerir. Sonuç olarak, kirpikler daha uzun ve kalkık bir görünüm kazanır.

KİRPİK LİFTİNG NASIL YAPILIR?

Kirpik lifting işlemi, lisanslı ve deneyimli bir güzellik uzmanı tarafından yapılmalıdır. İşlem sırasında aşağıdaki adımlar izlenir:

Kirpikler temizlenir ve özel bir yapıştırıcı ile silikon pedler kirpiklere yapıştırılır.

Kirpikler, kirpik kaldırma solüsyonu ile işlenir. Bu solüsyon, kirpikleri kaldırmak ve şekillendirmek için kullanılır.

Kirpikler daha sonra bir sabitleyici solüsyon ile sabitlenir.

Kirpikler son olarak renklendirilebilir veya kirpik kıvırıcı kullanılarak şekillendirilebilir.

İşlem sırasında müşterinin gözleri kapalıdır ve herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissedilmez. Kirpik lifting, doğal görünümlü sonuçlar elde etmek isteyenler için ideal bir seçenektir.

KİRPİK LİFTİNG NE KADAR SÜRER?

Kirpik lifting işlemi genellikle yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında sürer. Sonuçlar kişinin kirpik yapısına ve bakımına bağlı olarak 6 ila 8 hafta boyunca kalıcı olabilir. Kirpikler zaman içinde doğal olarak düzelir ve işlem tekrarlanabilir.