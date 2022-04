Kirpi Sonic 2 kaç dakika? Kirpi Sonic 2 filmine gitmek isteyen sinemaseverler filme gitmeden önce filmin süresi hakkında bilgileri araştırarak hafta sonu programlarını planlamayı amaçlıyorlar. Peki, Kirpi Sonic 2 kaç dakika sürer? Kirpi Sonic 2 kaç dk, kaç saat? Kirpi Sonic 2 filmi süresi ne kadar? İşte bilgiler...

KİRPİ SONİC 2 FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Kirpi Sonic 2 filmi 122 dakikadır. Yani Kirpi Sonic 2 filmi 2 saat 2 dakika sürmektedir. 8 Nisan'da vizyona giren aksiyon filmi Kirpi Sonic 2'nin konusu şu şekildedir: Green Hills'e yerleşmesinden sonra Tom (James Marsden) ve Maddie (Tika Sumpter), evi Sonic'e (Ben Schwartz) emanet edip tatile çıkar.Ama bu arada artık Dr.Eggman olarak bilinen Dr.Robotnik (Jim Carrey), yeni ortağı Ekidne Knuckles'la (Idris Elba) birlikte ortaya çıkar.Şeytani doktor, medeniyetleri yaratıp yok etme gücüne sahip olan Ana zümrüdün peşindedir.Sonic Uzunpençe'nin (Donna Jay Fulks) hologramından binlerce yıl önce Ekidne kabilesinin Kaos zümrütlerini kontrol etmek için Ana zümrüdü yaratıp onları içine yerleştirdiğini ve düşmanları olan Baykuş kabilesinin Ana zümrütü Mobius'tan dünyaya getirip sakladığını öğrenir.Sonic yeni ortağı Miles Tails Prower'la (Colleen O'Shaughnessey) birlikte, Robotnik'ten önce,çok geç olmadan, zümrüdü bulmak için yola koyulur.

KİRPİ SONİC 2 OYUNCULARI

Ben Schwartz: Kirpi Sonic

James Marsden:Tom Wachowski

Tika Sumpter:Maddie Wachowski

Colleen O'Shaughnessey:Miles "Tails "Prower

Jim Carrey: Dr.Ivo "Eggman" Robotnik

Idris Elba: Ekidne Knuckles

Adam Pally:Wade Whipple

Lee Madjoub:Ajan Stone

Donna Jay Fulks:Uzunpençe (Longclaw)

Natasha Rothwell:Rachel

Tom Butler: Kumandan Walters

Elfina Luk:İç Güvenlik Bakanı

Shemar Moore: Randall

KİRPİ SONİC 2 FRAGMANI İZLE

Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog 2), Sega tarafından yayınlanan aynı adlı video oyunu serisine ve karaktere dayanan Amerikan-Japon ortak yapımı, fantastik, bilimkurgu, aksiyon, macera filmidir. Jeff Fowler tarafından yönetilen, Pat Casey ve Josh Miller tarafından yazılan ve Kirpi Sonic'in (2020) devamı olan filmde Ben Schwartz, Jim Carrey'in yanı sıra James Marsden ve Tika Sumpter da tekrar rol almaktadır. Planlanan Kirpi Sonic film serisinin ikinci halkasıdır. Kirpi Sonic'in devamı fikri ilk olarak, böyle bir devam filminde Dr. Robotnik rolünü yeniden canlandırmakla ilgilendiğini ifade eden Carrey tarafından ortaya atıldı. İlk filmin olumlu eleştiriler ve finansal başarısının ardından, yönetmen Fowler da dahil olmak üzere birçok oyuncu ve ekip üyesi, orijinal video oyunlarına daha yakın bir devam filmi geliştirmekle ilgilendiklerini ifade ederken, Marsden Mart 2020'de birkaç devam filmi için anlaşma yaptığını açıkladı. Mayıs 2020'de kadronunn çoğunun geri döneceği bir devam filmi onaylandı. Ekidne Knuckles'ı Chris Hemsworth ya da Jason Momoa'nın canlandıracağına dair iddialar dolaşmıştır.10 Ağustos'ta karakteri Idris Elba'nın canlandıracağı açıklandı.Shemar Moore Rachel'ın nişanlısı ve gizli bir G.U.N ajanı olan Randall'ı canlandırmaktadır. Tails'I ilk filmdeki gibi, oyunlardaki seslendirmeni Colleen O'Shaughnessey canlandırmaktadır. Filmde G.U.N teşkilatı ve Mean Bean kahve dükkanı gibi Sonic Adventure 2 ve diğer oyunlara dayanan pek çok unsur yer almaktadır. Jenerik sonrası sahnesinde Kirpi Shadow görülmektedir. Ana konu da Kaos Zümrütleri çevresinde geçecektir. Çekimler Mart 2021'de başlayıp aynı yılın Mayıs ayı ortasında sona erecek. Sonic the Hedgehog 2'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Nisan 2022'de Paramount Pictures tarafından gösterime sokulması planlanıyor. Ben Schwartz'ın bir kez daha Sonic'i canlandıracağı Sonic The Hedgehog 2'nin çekimlerine 16 Mart 2021'de başlandı ve 25 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. Sonic the Hedgehog 2 , 30 Mart 2022'de çeşitli pazarlarda sinemalarda gösterime girdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Nisan'da Paramount Pictures ve Sega Sammy Group tarafından yayınlandı. Selefi gibi, film eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı, bazıları orijinaline göre bir gelişme olarak kabul edilirken, aksiyon sahneleri, performanslar ve mizah övüldü, çalışma zamanı, senaryosu ve ilerleme hızı eleştirildi. Film dünya çapında 231milyon doların üzerinde hasılat elde ederek 2022'nin en çok hasılat yapan beşinci filmi oldu. Paramount'un yeni kararına göre, vizyondaki yerini alan filmler 45 gün sonra Paramount+ dijital streaming platformunda yayınlanacak. Şubat 2022'de Paramount üçüncü bir filmin ve Knuckles'a odaklanan bir yan serinin de geliştirilmekte olduğunu doğruladı.

Haberler.com - Gündem