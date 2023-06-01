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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Otomobil Haberleri

Samsun'da SUV tip bir aracın kırmızı ışıkta bekleyen diğer bir otomobile arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

SAMSUN - Samsun'da SUV tip bir aracın kırmızı ışıkta bekleyen diğer bir otomobile arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza İlkadım ilçesi Samsun Ankara Karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kırmızı ışıktan duran 55 AGE 733 plakalı Hasbi Y. idaresindeki otomobile, Ersin E. idaresindeki 34 CUV 676 plakalı SUV tipi araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ersin E. yaralanarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlarda ise maddi zarar oluştu.

Polis kazayla ilgili incele başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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