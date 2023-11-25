Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 oranında artış göstermişti. Bu oran 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranını veriyor. Peki, Kırmızı ışık cezası ne kadar, kaç TL oldu? 2024 trafik ceza zamları yüzde kaç arttı?İşte detaylar…

Kırmızı ışık cezası ne kadar, kaç TL oldu? 2024 trafik ceza zamları yüzde kaç arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Buna göre önümüzdeki yıl; vergi, ceza ve harçlara zam gelecek. Peki, Kırmızı ışık cezası ne kadar, kaç TL oldu? 2024 trafik ceza zamları yüzde kaç arttı? İşte detaylar…

KIRMIZI IŞIK CEZASI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 58,46 oldu. Buna göre vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.

Yeni zamlar sonrasında şu anda Kırmızı ışık cezası 2023 yılı için 951 TL iken 1506 TL'ye yükselecek. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası yalnızca maddi bir ödeme ile sınırlı değildir. Aynı zamanda birden fazla kez kırmızı ışık ihlali yapılması durumunda sürücüye ceza puanı da verilebilir. Kırmızı ışık ihlali ceza puanı, sürücü için toplamda 20'dir.

2024 TRAFİK CEZA ZAMLARI YÜZDE KAÇ ARTTI?

2024 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı, vergi, harç ve cezalardaki artışı %58,46 olarak tespit etti. Bu doğrultuda vergiler, harçlar, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler ve trafik cezaları, söz konusu yeniden değerleme oranında artacak.

İlgili Haberler