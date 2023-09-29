Pakistan'da 'kırmızı göz' adı verilen bulaşıcı bir hastalık hızla yayılıyor. Eylül ayında 86,133 vaka kaydedildi. Kırmızı göz hastalığı, konjonktivit adı verilen bir göz enfeksiyonu türüdür. Hastalığın hızlı yayılması nedeniyle Pencap eyaletinde 56,000'den fazla okulda eğitime ara verildi. Pencap Sağlık Müdürlüğü, son bir haftada 40,000 yeni vaka bildirdi. Uzmanlar, ilerleyen günlerde vaka sayısının daha da artmasından endişe duyuyor. Peki ama Kırmızı Göz hastalığı nedir, tedavisi var mı?

Kırmızı Göz hastalığı nedir, tedavisi var mı? Pakistan'da çıkan yeni virüs, salgın ne?

Son bir haftada, Pencap eyaletinde 40,000'den fazla yeni vaka rapor edildi. Pencap Eyaleti Geçici Hükümet Başbakanı Muhsin Raza Nakvi, bu hastalığın etkisiyle 56,000'den fazla özel ve devlet okulunda eğitime ara verildiğini açıkladı. Hastalığın yayılmasını önlemek için alınan bu tedbirler eyalet genelinde dikkatle uygulanmaktadır. Peki, Kırmızı Göz hastalığı nedir, tedavisi var mı? Pakistan'da çıkan yeni virüs ne? İşte detaylar…

KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI NEDİR, TEDAVİSİ VAR MI?

Pakistan'ın doğu kesiminde konjonktivit salgınıyla mücadele devam ediyor. Pencap eyaletinde, konjonktivit nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısı 86,000'e ulaştı. Bu bulaşıcı göz hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla 56,000'den fazla devlet ve özel okulda eğitim ara verildi. Okullarda hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla belirti gösteren kişilere izin verildiği bildirildi. Uzmanlar, ilerleyen günlerde vaka sayısının artmasından endişe duyuyor.

Pencap Sağlık Müdürlüğü tarafından yayınlanan rapora göre, son bir haftada 40,000 yeni vaka bildirilirken, eylül ayında ise 86,133 vaka kaydedildi.

PAKİSTAN'DA ÇIKAN YENİ VİRÜS, SALGIN NE?

Pencap eyaletine bağlı Bahawalpur şehri, 16,744 vakayla hastalığın en fazla görüldüğü yer olarak öne çıkıyor. Faysalabad'da 10,022, Lahor'da 7,538, Dera Gazi Han'da 3,998, Gujranwala'da 3,834, Multan'da 3,311, Sheikhpura'da 3,027, Layyah'da 2,223, Norowal'da 2,843, Sialkot'ta 2,646, Muzaffargarh'da 2,097, Kasur'da 2,424, Khanewal şehrinde ise 2,066 vaka tespit edildi.