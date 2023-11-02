Kırmızı elmalı köri tarifi! MasterChef Kırmızı elmalı köri nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kırmızı elmalı köri hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kırmızı elmalı köri hazırladı. Peki, Kırmızı elmalı köri nedir? Kırmızı elmalı köri nasıl yapılır? Kırmızı elmalı köri nedir?

Özel mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kırmızı elmalı köri ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kırmızı elmalı köri nasıl yapılır? Kırmızı elmalı köri nedir? Kırmızı elmalı köri nasıl yapılır, Kırmızı elmalı köri yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kırmızı elmalı köri yapıldı, evde klasik Kırmızı elmalı köri yapıldı! İşte en güzel Kırmızı elmalı köri!

KIRMIZI ELMALI KÖRİ TARİFİ!

• 2 su bardağı süt • 2 adet elma • 3 çorba kaşığı köri

• 1 kilogram tavuk göğsü

• 3 adet kapya biber

• 2 adet orta boy soğan

• 4-5 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

İlk olarak zeytinyağında, doğranmış soğanımızı kavuralım. Ardından kapya biberi doğrayıp ekleyip kavuralım.

Daha sonra tavukları ince ince dilimleyip tavaya ekleyelim. Tavuklar pişince elmayı ekleyelim.

Sora elmalar pişince köriyi ve dilerseniz biraz da karabiber ekleyelim. Tuz ekleyelim. Biraz kavurduktan sonra 2 bardak sütü yavaş yavaş ilave edelim.

Yakaşık 20 dakika ocakta pişirelim.

Afiyet olsun.