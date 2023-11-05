Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 6. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu?

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KİRLİ SEPETİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Darbe üstüne darbe alan Songül, üstesinden gelebileceklerine konsantre olur ve İlkgül'ün Canan'a borcunu ödeyebilmek için bulabildiği her işi yapmaya koyulur. Ama en büyük darbeyi İlkgül'ün yalanı ortaya çıktığında alacağını bilmiyordur.

Şermin, Medine'yi gördüklerini anlatırsa onu ve Canan'ı ifşa edip hapse attırmakla tehdit eder. Bu korkulu günlerinde Murat'ın yanında olmak bile Medine'yi uzun süre güvende hissetirmez çünkü siteye geri dönen Aylin'in tüm gazabı üzerindeder.

Aylin'in dişli bir avukat olan annesi Cavidan, Aylin ve Yasemin'i kanatları altına alır ve ikisini Krizantem Sitesi'ne gizli silahı Kıymet ile yeniden sokar. Kıymet, kadınların arasına sızmak için Hayriye ile yakınlaşır. Hayriye'nin yalnızlığına hemen derman olan Kıymet'in ise kimsenin bilmediği emelleri vardır.

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KİRLİ SEPETİ KONUSU NE?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

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KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI

Ayça Bingöl, Devrim Yakut, Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Cansu Tosun, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş.

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