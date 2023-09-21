Yeni dizilerinden biri olan Kirli Sepeti'nin hikayesi merak konusu oldu. Dizi, başarılı bir uyarlama mı yoksa özgün bir senaryo mu? sorusu araştırılmaktadır. Peki, Kirli Sepeti dizisi uyarlama mı? Kirli Sepeti hangi diziden uyarlama? Kirli Sepeti gerçek hikaye mi? İşte detaylar...

Fox Tv'nin yeni dizisi Kirli Sepeti ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu araştırılmaktadır. Kirli Sepeti hikayesi uyarlama mı, gerçek mi merak konusu oldu. Kirli Sepeti dizisinde anlatılan hikaye hakkında spekülasyonlar devam ediyor. Peki, Kirli Sepeti dizisi uyarlama mı? Kirli Sepeti hangi diziden uyarlama? Kirli Sepeti gerçek hikaye mi? Detaylar haberimizde...

KİRLİ SEPETİ KONUSU NE?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kirli Sepeti dizisinin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Devrim Yakut, Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Cansu Tosun, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş gibi ünlü isimler yer almaktadır.