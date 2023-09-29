FOX TV'nin yeni dizisi Kirli Sepeti, ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Kirli Sepeti dizisi nerede çekiliyor, villaları nerede?

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini ise Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği yeni dizi Kirli Sepeti pazar akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Fox tv'de yayınlanacak olan Kirli Sepeti dizisi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kirli Sepeti dizisi nerede çekiliyor, villaları nerede?

KİRLİ SEPETİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, VİLLALARI NEREDE?

Kirli Sepeti dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Kirli Sepeti dizisinde renkli görüntüler oluştu.