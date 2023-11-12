Yeni dizilerinden biri olan Kirli Sepeti'nin çekildiği mekanlar, izleyicilerin merak konusu oldu. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, mekanları, çekildiği konumlar merak ediliyor. Peki, Kirli Sepeti dizisi hangi sitede, nerede çekiliyor? Kirli Sepeti dizisi villaları nerede?

Kirli Sepeti dizisi hangi sitede, nerede çekiliyor? Kirli Sepeti dizisi villaları nerede?

Yapımcılığını Fatih Aksoy'un, yönetmenliğini ise Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği yeni dizi Kirli Sepeti pazar akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Fox tv'de yayınlanacak olan Kirli Sepeti dizisi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kirli Sepeti dizisi hangi sitede, nerede çekiliyor? Kirli Sepeti dizisi villaları nerede?

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ HANGİ SİTEDE, NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kirli Sepeti dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Kirli Sepeti dizisinde renkli görüntüler oluştu.

KİRLİ SEPETİ KONUSU NE?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kirli Sepeti dizisinin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Devrim Yakut, Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Cansu Tosun, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş gibi ünlü isimler yer almaktadır.