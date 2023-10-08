Kirli Sepeti çocuk oyuncuları isimleri neler? Kirli Sepeti oyuncu kadrosunda kimler var?
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Bu dizide İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Peki, Kirli Sepeti çocuk oyuncuları isimleri neler? Kirli Sepeti oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
FOX TV'nin yeni ve sevilen dizisi Kirli Sepeti 7'den 70'e seyircileri ekrana kilitlemeyi başardı. Kirli Sepeti oyuncuları ve Kirli Sepeti 3. Bölüm izleme linkleri araştırılıyor. Peki, Kirli Sepeti çocuk oyuncuları isimleri neler? Kirli Sepeti oyuncu kadrosunda kimler var?İşte detaylar…
KİRLİ SEPETİ ÇOCUK OYUNCULARI İSİMLERİ NELER?
Türk seyircisinin yeni dizisi Kirli Sepeti Her Pazar 20.00'de FOX'ta yayınlanıyor. Aynı zamanda dizinin sosyal medya kanallarından da fragmanlar ve kesitler paylaşılıyor. Kirli Sepeti 3. Bölüm şu anda FOX ekranlarında yayınlanmaktadır…
Kirli Sepeti dizisinin as kadrosunda çocuk oyuncu bulunmamaktadır. Dizide figüran çocuklar olabilmektedir.
Oyuncular:
Ayça Bingöl,
Devrim Yakut,
Serkay Tütüncü,
Ceren Moray,
Halil İbrahim Ceyhan,
Melisa Döngel,
Bestemsu Özdemir,
Cansu Tosun,
Serhat Kılıç,
Deniz Sarıkaş.