Haberler ›› Gündem ›› Kirli Sepeti çocuk oyuncuları isimleri neler? Kirli Sepeti oyuncu kadrosunda kimler var?

Kirli Sepeti çocuk oyuncuları isimleri neler? Kirli Sepeti oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu dizide İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Peki, Kirli Sepeti çocuk oyuncuları isimleri neler? Kirli Sepeti oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…