Kirli Sepeti programının bu haftaki yayını merak ediliyor. İzleyiciler, programın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Peki, Kirli Sepeti bu hafta yok mu, neden yok? Kirli Sepeti dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kirli Sepeti bu hafta yok mu, neden yok? Kirli Sepeti dizisi yeni bölüm ne zaman?

Fox Tv kanalında yayınlanan Kirli Sepeti yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Başrolünde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun'un yer aldığı Kirli Sepeti her Pazar seyircisiyle buluşuyor. Kirli Sepeti bu hafta ekranlara gelecek mi araştırılmaktadır. Arama motorlarında Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman sorgulatılıyor. Peki, Kirli Sepeti bu hafta yok mu, neden yok? Kirli Sepeti dizisi yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

KİRLİ SEPETİ SON BÖLÜM NE OLDU?

İlkan'ın tutuklanması Songül ve İlkgül'ü perişan eder. İlkkan'ın gerçekten katil olabileceğinden panik olan Canan ise bu konuda Songül'ün üzerine gider ve bu ona ağır gelince Songül Canan'ı temelli terk eder. Fakat Songül'e gelen en ağır darbe oğlunun haberini alınca onunla yüzleşmeye gelen kocası olur.

Tüm öfkesini Kahraman'dan çıkaran İlkgül, ağabeyinin suçsuzluğunu kanıtlayabilmek için Medine'yi Meryem'in öldüğü eve sokma planını hızlandırır. O eve girmekten ölesiye korkan Medine ise Songül için tüm tehlikeleri göğüslenmeye kararlıdır. Hayriye ise Nergis ile yaptığı anlaşmanın sonuçlarında evdeki herkesin ne kadar kötü etkilendiğini görünce vicdan azabı çekmeye başlar. Fakat Aylin'in Yasemin'in aklını kötü planlar ile çelmesi ile bu kavga çok daha hayati tehlike taşımaya başlayacaktır.

KİRLİ SEPETİ BU HAFTA YOK MU?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisi bu hafta yayınlanacak mı merak konusu oldu. Fox Tv'nin yayın akışında Kirli Sepeti dizisi yayın akışında yer almadı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel Fox Tv kanalında Atatürk filmi ekranlara gelecektir.