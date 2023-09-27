Kirli Sepeti 2.bölüm fragman İZLE! Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kirli Sepeti fragman İZLE!

Yeni dizi Kirli Sepeti'nin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı araştırılıyor. İzleyiciler yeni bölümle ilgili ipuçları arıyor. Peki, Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Fox Tv yeni dizisi Kirli Sepeti ilk bölümüyle ekranlara geldi. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kirli Sepeti'nin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Kirli Sepeti fragman yayınlandı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kirli Sepeti 2.bölüm fragmanı araştırılmaktadır. İşte, Kirli Sepeti 2.bölüm fragmanı!

KİRLİ SEPETİ KONUSU NE?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

KİRLİ SEPETİ OYUNCU KADROSU!

Kirli Sepeti dizisinin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Devrim Yakut, Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Cansu Tosun, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş gibi ünlü isimler yer almaktadır.

KİRLİ SEPETİ 2.BÖLÜM FRAGMANI!

Kirli Sepeti dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kirli Sepeti 2.bölüm fragmanı YouTube kanalında yayınlanmıştır.