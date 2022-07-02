Kırkpınar Yağlı Güreşleri kazananı kim, şampiyon kim oldu 2022? Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi günler, hangi kanalda yayınlanıyor?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası. Her sene haziran ayı sonu ile temmuz ayı başında Edirne'de düzenlenir. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri kazananı belli oldu mu? Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi 1. kimdir? Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz elendi mi? Kırkpınar Yağlı Güreşleri İsmail Balaban kaçıncı, turnuvaya katıldı mı? İşte ayrıntılı bilgiler...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NEDİR?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası. Her sene haziran ayı sonu ile temmuz ayı başında Edirne'de düzenlenir. Pehlivanlar üç gün süresince er meydanında mücadele ederler. Son gün yapılan finallerde her boyun (kategorinin) birinci, ikinci ve üçüncüleri belirlenir. Bunlardan en önemlisi başpehlivandır. Güreşler esnasında Kırkpınar Festivali düzenlenir ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir.

Yağlı güreş, geleneksel Türk sporları içinde ön sıralarda yer alan bir spor dalıdır. Osmanlı Devleti'nin her yerinde düzenlenen panayırların hepsinde güreş yapılır ama bunların içinde yalnız Kırkpınar'da "baş"ı kazanan pehlivan, gelecek senenin Kırkpınar güreşlerine kadar "başpehlivan" bilinirdi. Bu düşünce günümüzde de devam etmektedir.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni canlı olarak TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 2. GÜNÜ BAŞLADI

Edirne'de 661.'si gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı.

Edirne'de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakalarında Sarayiçi Er Meydanı'nda cazgırın anonslarıyla pehlivanlar güreş tuttu. Minik 1 boy 4 tur müsabakaları ile başlayan güreşlerde öğleden sonra başpehlivanlar kura çekiminin ardından eşleriyle güreş tutacaklar.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Şampiyon 3 Temmuz Pazar günü belli olacak. Bugünkü karşılaşmalarda favori isimlerden Ali Gürbüz turnuvaya veda etti.

Edirne'de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde erken final yaşandı. Başpehlivan Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti.