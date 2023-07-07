Kırkpınar güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda yayınlanıyor?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yayıncısı birçok kişi tarafından araştırılıyorken yapılan bir açıklama ile Kırkpınar hangi kanalda? sorusu yanıt buldu. 662'ncisi düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışı bugün gerçekleştiriliyor. Peki, Kırkpınar hangi kanalda? Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 662'nci yayıncısı belli oldu ve böylece Kırkpınar hangi kanalda? Sorusu yanıt buldu. 7-9 Temmuz arasında gerçekleşecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Kırkpınar hangi kanalda? Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2023 Kırkpınar yağlı güreşleri hakkında merak edilen detaylar...

KIRKPINAR HANGİ KANALDA?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yayıncısı TRT Spor'da sporseverlerle buluşuyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 7-9 Temmuz arasındaki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz. Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kayıtlarda pehlivanlar 2 gün boyunca boylarına göre ayrıldı. Başpehlivanlık kategorisinde 53 başpehlivan, altın kemer için mücadele edecek. 2023 Kırkpınar yağlı güreşleri 7 Temmuz Cuma günü 09.00'da başlayacak ve 2 gün boyunca devam edecek. TRT Spor Yıldız resmi Twitter hesabından Kırkpınar yağlı güreşlerine ilişkin yapılan duyuru ise şu şekilde;