Kırkpınar başpehlivan kim oldu? Kırkpınar yağlı güreşi şampiyonu kim oldu? merak edildi. Edirne'de gerçekleştirilen 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan isim vatandaşların gündeminde yer aldı. Son günlerde gündeme damga vuran isim ise merak ediliyor. Peki, Kırkpınar başpehlivan kim oldu? Kırkpınar yağlı güreşi şampiyonu kim oldu?

KIRKPINAR BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sona erdi. Finalde İsmail Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivanlığa uzandı. Yusuf Can Zeybek ilk kez altın kemerin sahibi oldu.

BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri büyük heyecana sahne oldu. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki yarı final kurası sonucu İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek ile de Mehmet Yeşil Yeşil eşleşti.

KULE HAKEMİ "BALABAN" DEDİ

İsmail Balaban'la Hüseyin Gümüşalan arasındaki yarı final karşılaşmasında Balaban'ın kasnak oyunlarını Gümüşalan'ın savuşturması dikkati çekti. Hüseyin Gümüşalan, uzun boyunun avantajını kullanarak rakibinin kasnak ve paçada oyun kurma ataklarını uzaklaştırdı. Müsabakanın 11. dakikasında Gümüşalan'ın atağıyla güreş hareketlendi. Gümüşalan'ın künde atağına kılçık atan Balaban, müsabakayı kazandı. Altta kalan Gümüşalan, sonuca itiraz etse de kule hakemliği Balaban'ı galip ilan etti.

ZEYİR ZEVKİ DÜŞÜK YARI FİNAL

Mehmet Yeşil Yeşil ile Yusuf Can Zeybek'in yarı final karşılaşması ise hareketli başlasa da kısa süre sonra Mehmet Yeşil Yeşil güreşi bir önceki müsabakasında olduğu gibi yere çekti ve mücadelede normal sürenin büyük bölümü bu şekilde geçti. Mehmet Yeşil Yeşil, pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar aldı. Seyir zevkinin doyurucu olmadığı güreşin normal süresinde galibiyet çıkmaması nedeniyle puan alanın kazandığı bölüme geçildi. Yaklaşık bir saat süren mücadeleyi Zeybek, paça kazıkla kazandı.

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI YUSUF CAN ZEYBEK

Final güreşi İsmail Balaban'la Yusuf Can Zeybek arasında oldu. Mücadelenin yüksek olduğu güreşi Yusuf Can Zeybek kazandı. Balaban'ı yenen Yusuf Can Zeybek başpehlivan olarak altın kemerin sahibi oldu.

YUSUF CAN ZEYBEK KİMDİR?

Yusuf Can Zeybek (d. 1994, Antalya), Türk milli güreşçi ve başpehlivandır. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde altın kemeri kazandı. 1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon olmuştu. 2013 yılında Azerbaycan'da düzenlenen Uluslararası Azerbaycan Baku Gençler Serbest Güreş Turnuvası'nda Türk Milli Takımı formasını giyen Antalya Büyükşehir Belediyespor Güreşçisi Yusuf Can Zeybek, 96 kiloda şampiyon oldu. Bulgaristan'ın Varna kentinde de şampiyon oldu. 2021 yılında başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve Elmalı Yağlı Güreşlerinde 2. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı. Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 18 güreşe katılarak 2 ikincilik ile tamamladı. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanıdır. 2022 yılında yapılan 23. Kumluca Yağlı Güreşlerinde, 4. Finike Yağlı Güreşlerinde, 24. Feslikan Yağlı Güreşlerinde, 62. Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve 48. Taşköprü Yağlı Güreşlerinde Şampiyon oldu.

Birincilikleri

2023

662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri

2022

23. Kumluca Yağlı Güreşleri

4. Finike Altın Portakal Yağlı Güreşleri

24. Feslikan Yağlı Güreşleri

62. Kurtdereli Yağlı Güreşleri

48. Taşköprü Yağlı Güreşleri