Her sene Haziran ve Temmuz aylarında Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreş Turnuvası'nda ağalık yapılmaktadır. Düzenlenen turnuvalarda ağalık yapan Kırkpınar ağalığı nedir? Kırkpınar ağası kime denir? İşte detaylar…

KIRKPINAR AĞALIĞI NEDİR?

Kırkpınar ağası diğer güreşçilerden ayırt edilebilmesi için geleneksel giysi ve elinde büyükçe bir tespih taşır. Kırkpınar Ağalığı nedir sorusunun cevabı ise Yağlı Güreş Turnuvasındaki birçok şeyden sorumlu kişidir.

KIRKPINAR AĞASI NASIL OLUNUR?

Kırkpınar Ağası bir zamanlar güreş organizasyonların sorumlusuyken Edirne Belediyesinin aldığı kararlar sonucunda Kırkpınar ağalığı simgesel bir makama dönüştü. Güreşlerin düzenlenmesine, güreşe gelenlerin ağırlanması gibi görevleri bulunan ağalık ihale ile yapılmaktadır. Her yıl düzenlenen ihaleyi kazanan adaylar bir yıl süreyle Kırkpınar ağası görevini üstlenmektedir.

Kırkpınar ağalığı seçimi güreşlerin son gününde Edirne Belediyesi'nin getirdiği koçun açık arttırmaya çıkmasıyla ile başlar. Açık arttırmada en çok parayı veren aday, gelecek senenin Kırkpınar ağası seçilir.

KIRKPINAR AĞALARI LİSTESİ