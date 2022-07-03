Kırkpınar ağalığı nedir? Kırkpınar ağası kime denir?
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Her sene Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreş Turnuvası ile adı duyulan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası veya kısaca Kırkpınar ağası kime denildiği araştırılıyor. Peki, Kırkpınar ağalığı nedir? Kırkpınar ağası kime denir? Detayları haberimizde…
Her sene Haziran ve Temmuz aylarında Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreş Turnuvası'nda ağalık yapılmaktadır. Düzenlenen turnuvalarda ağalık yapan Kırkpınar ağalığı nedir? Kırkpınar ağası kime denir? İşte detaylar…
Kırkpınar ağası diğer güreşçilerden ayırt edilebilmesi için geleneksel giysi ve elinde büyükçe bir tespih taşır. Kırkpınar Ağalığı nedir sorusunun cevabı ise Yağlı Güreş Turnuvasındaki birçok şeyden sorumlu kişidir.
Kırkpınar Ağası bir zamanlar güreş organizasyonların sorumlusuyken Edirne Belediyesinin aldığı kararlar sonucunda Kırkpınar ağalığı simgesel bir makama dönüştü. Güreşlerin düzenlenmesine, güreşe gelenlerin ağırlanması gibi görevleri bulunan ağalık ihale ile yapılmaktadır. Her yıl düzenlenen ihaleyi kazanan adaylar bir yıl süreyle Kırkpınar ağası görevini üstlenmektedir.
Kırkpınar ağalığı seçimi güreşlerin son gününde Edirne Belediyesi'nin getirdiği koçun açık arttırmaya çıkmasıyla ile başlar. Açık arttırmada en çok parayı veren aday, gelecek senenin Kırkpınar ağası seçilir.
- 1969 - Gazanfer Bilge (16.000 TL)
- 1975 - Zülküf Karabulut (45.000 TL)
- 1977 - Fethi Atan (105.000 TL)
- 1980 - Cemal Pul (600.000 TL)
- 1981 - Mehmet İriş (620.000 TL)
- 1982 - Ali Ayağ (2.865.000 TL)
- 1983 - Ali Ayağ (1.500.000 TL)
- 1984 - Mustafa Bilgin (3.200.000 TL)
- 1985 - Mustafa Bilgin (4.500.000 TL)
- 1986 - Halil Kılıçoğlu (25.000.000 TL)
- 1988 - İbrahim Çayla (60.000.000 TL)
- 1989 - Kemal Özkan (50.000.000 TL)
- 1990 - Murat Köse (105.500.000 TL)
- 1991 - Alper Yazoğlu
- 1992 - Alper Yazoğlu
- 1993 - Alper Yazoğlu
- 1995 - Hüseyin Şahin (4.550.000.000 TL)
- 1996 - Hüseyin Şahin (7.000.000.000 TL)
- 1997 - Hüseyin Şahin (35.500.000.000 TL)
- 2001 - Mustafa Saruhan (35.000.000.000 TL) (Vekaleten oğlu Murat Saruhan)
- 2002 - Mehmet Sait Yavuz (40.000.000.000 TL)
- 2003 - Necdet Çakır (15.000.000.000 TL) - (Zübeyde Kavraz 85.000.000 TL. Ücret ödemediği için ağalığı düşürülmüştür)
- 2004 - Mustafa Altunhan (86.000.000.000 TL)
- 2005 - Adem Tüysüz (300.000.000.000 TL)
- 2006 - Adem Tüysüz (180.000 YTL)
- 2007 - Adem Tüysüz (361.000 YTL)
- 2008 - Mehmet Cadıl (250.000 YTL)
- 2010 - Seyfettin Selim (250.000 TL)
- 2011 - Seyfettin Selim (322.000 TL)
- 2012 - Seyfettin Selim (222.000 TL)
- 2013 - Seyfettin Selim (200.000 TL)
- 2014 - Süleyman Mecek (807.000 TL)
- 2015 - Seyfettin Selim (522.000 TL)
- 2016 - Seyfettin Selim (361.000 TL)
- 2017 - Ahmet Çetin (1.522.000 TL) - İptal Edildi - Seyfettin Selim (222.000 TL)
- 2018 - Seyfettin Selim (722.000 TL)
- 2019 - Seyfettin Selim (661.000 TL)
- 2020 - Seyfettin Selim (Belediye Meclis kararıyla)
- 2021 - Seyfettin Selim (1.000.022 TL)
- 2022 - Seyfettin Selim (4.022.000TL)