İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuraları yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarına kalınan yerden devam edilecek. Peki, Kırklareli TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta? Kırklareli TOKİ kura CANLI izleme linki var mı?

Kırklareli TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta? Kırklareli TOKİ kura CANLI izleme linki var mı?

TOKİ konut kuralarına bir süre ara verilmişti. Kura çekimi yeniden başlarken vatandaşlar Kırklareli ve diğer illerdeki kura tarihlerini merak etti. Peki, Kırklareli TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta? Kırklareli TOKİ kura CANLI izleme linki var mı?

İLK EVİM, İLK İŞYERİM PROJESİNDE 1,5 AYDA 8 MİLYON BAŞVURU

"İlk Evim" projesinde e-Devlet ve bankalar üzerinden resmî müracaat süresi tamamlandı. 1,5 ayda 8 milyon başvuru yapıldı, geçerli başvuru sayısı5 milyon 135 bin 324'e ulaştı! Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz, söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz!

Kırklareli TOKİ KURA NE ZAMAN?