Kırklareli'nde meydana gelen ve büyük hasara yol açan sel felaketinin son durumu merak konusu oldu. Kırklareli sel felaketi son yaşananlar araştırılmaktadır. Peki, Kırklareli sel son durum ne? Kırklareli sel nerede, hangi ilçede oldu? Ölü ya da yaralı var mı? İşte detaylar...

Kırklareli'nde dün şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Kırklareli sel felaketinde son durum merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından sel felaketinde yaşananlar araştırılmaktadır. Peki, Kırklareli sel son durum ne? Kırklareli sel nerede, hangi ilçede oldu? Ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizde...

KIRKLARELİ SEL SON DURUM NE?

İğneada beldesindeki selde kaybolan 4 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi arama çalışması devam ederken kentte sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu.

KIRKLARELİ SEL NEREDE, HANGİ İLÇEDE OLDU?

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

BUNGALOV EVLER SÜRÜKLENDİ

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edilmişti. Ekipler tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.