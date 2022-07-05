Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar var. Peki, Kırklareli otobüs kazasında kaç kişi öldü, isimleri açıklandı mı?

KIRKLARELİ OTOBÜS KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 yolcu ise yaralandı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de kaza bölgesinde incelemede bulunarak, kazaya ilişkin gazetecilere bilgi verdi. Ekici, "Sabah saat 07.00 sıralarında Edirne'den Bodrum'a seyahat eden otobüs, Lüleburgaz ilçesinde tek taraflı olarak kaza yaptı. Biri çocuk olmak üzere 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 25 tane de yaralımız var. Tek taraflı bir kaza. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Aracın yoldan çıkması suretiyle bir kaza olmuş durumda" dedi.