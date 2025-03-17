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Kırklareli okullar tatil mi SON DAKİKA? 18 Mart Salı Kırklareli okul yok mu (Kırklareli Valiliği Açıklaması)!

Kırklareli okullar tatil mi SON DAKİKA? 18 Mart Salı Kırklareli okul yok mu (Kırklareli Valiliği Açıklaması)!
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Türkiye'nin birçok bölgesinde başlayan şiddetli yağışlar sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Kırklareli okullar tatil mi SON DAKİKA? 18 Mart Salı Kırklareli okul yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış başladı. Kırklareli ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Kırklareli okullar tatil mi SON DAKİKA? 18 Mart Salı Kırklareli okul yok mu (Kırklareli Valiliği Açıklaması)!

METEOROLOİ UYARDI
İç Kesimler ile Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar ve Kısa süreli Fırtına Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17.03.2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz'in yükseklerinde 80-90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz'de Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Denizlerimizde (Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Karadeniz'de (Kırklareli-Samsun) rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Soğuk Hava Geliyor! Zirai Don Hadisesine Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde Zirai Don hadisesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında 18.03.2025 (Salı) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.

Kuvvetli Rüzgar ve Kısa Süreli Fırtınaya Dikkat!

18.03.2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'da güney yönlerden; 19.03.2025 Çarşamba günü Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), İç Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KIRKLARELİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli Valiliğinden henüz 18 Mart Salı günü ile ilgili tatil duyurusu gelmedi.

KIRKLARELİ HAVA DURUMU

Kırklareli okullar tatil mi SON DAKİKA? 18 Mart Salı Kırklareli okul yok mu (Kırklareli Valiliği Açıklaması)!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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