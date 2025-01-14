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14 Ocak Salı Kırklareli'de okullar tatil mi? SON DAKİKA!

14 Ocak Salı Kırklareli'de okullar tatil mi? SON DAKİKA!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Ocak Salı günü için yaptığı hava durumu uyarıları sonrasında, Kırklareli'deki okulların tatil olup olmayacağı konusu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi arayışı içerisinde. Ancak henüz resmi makamlardan bu konuda bir açıklama yapılmadı. Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu durum, okulların tatil olup olmayacağı konusundaki belirsizliği artırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Ocak Salı günü için yaptığı uyarılar sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Kırklareli okullar tatil mi?

14 Ocak Salı KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Kırklareli'de okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

KIRKLARELİ HAVA DURUMU

Kırklareli okullar tatil mi 14 Ocak Salı (KIRKLARELİ VALİLİĞİ SON DAKİKA)!

METEOROLOJİ UYARDI

İzmir'in Kıyı Kesimlerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

13.01.2025 Pazartesi günü, Kıyı Ege'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren İzmir Körfezi'nde etkisini arttırarak yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, ani kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Denizlerimizde (Marmara) Fırtına Bekleniyor.

Marmara denizinde rüzgarın, yarın (13.01.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (14.01.2025) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Denizlerimizde (Kuzey Ege) Fırtına Bekleniyor!

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (12.01.2025 Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (14.01.2025) günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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