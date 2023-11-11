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Kırklareli'nin Longoz Ormanları Sonbaharın Renklerini Yansıtıyor

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanları olan Kırklareli'nin Longoz Ormanları, sonbaharın sarı ve kahverenginin farklı tonlarıyla güzelliğini sergiliyor. Doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve zengin hayvan popülasyonuyla dikkat çeken ormanda, kuş gözlem kulesinden göldeki kuşları ve doğanın renklerini gözlemlemek mümkün.