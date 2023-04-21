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Kırklareli'nde vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti

Genel Haberleri

Kırklareli'nde vatandaşlar bayram namazı için camilere akın ettiKIRKLARELİ Ramazan bayramı sebebiyle Kırklareli'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Kırklareli'nde vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti

KIRKLARELİ Ramazan bayramı sebebiyle Kırklareli'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kırklareli'nde halk, camilere akın etti. Bayram namazı sebebiyle erken saatlerde Hızırbey camisinde yerini alan vatandaşlar, namazını kılıp, İl Müftüsü Yusuf Eviş'in verdiği vaazı dinledi. Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Genel

Ramazan Bayramı Kırklareli Genel Haberler

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