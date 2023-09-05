Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular içinde bıraktı. Ekipler bölgede kayıp tatilciler olabileceği konusundaki teyakkuza girerek arama tarama faaliyeti başlattı. Peki, Kırklareli'nde selde son durum nedir? Kırklareli selde ölen, yaralı var mı?

Kırklareli'nde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı. Arama motorlarında ise Kırklareli'nde selde son durum nedir? Kırklareli selde ölen, yaralı var mı? soruları aratılıyor.

KRIKLARELİ'NDE SELDE SON DURUM NE?



Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular altında bıraktı. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor" dedi.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı. AFAD, UMKE'nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.

Öte yandan yaşanan sel felaketi sonrası konuşan Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, "Turistik kamp alanında 5 kişiden haber alınamıyor" ifadelerini kullandı.