Kırklareli'nde refüje çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırklareli merkez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil refüje çarparak alev aldı ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.