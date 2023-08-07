Kırklareli'nde refüje çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kırklareli merkez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil refüje çarparak alev aldı ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırklareli'nde refüje çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkez ilçesine bağlı Demircihalil köyü yakınlarında Kamil E. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil alev aldı. Bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kamil E., ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil