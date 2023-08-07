Kırklareli'nde refüje çarpan otomobil alev aldı
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Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, çarpmanın etkisi ile otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürülürken kullanılmaz hale geldi.
Kırklareli'nde refüje çarpan otomobil alev aldı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, çarpmanın etkisi ile otomobil alev aldı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkez ilzçesine bağlı Demircihalil köyü yakınlarında Kamil E. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ters dönen otomobil alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kamil E. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürülürken kullanılmaz hale geldi.