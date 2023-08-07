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Kırklareli'nde refüje çarpan otomobil alev aldı

Otomobil Haberleri

Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, çarpmanın etkisi ile otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürülürken kullanılmaz hale geldi.

Kırklareli'nde refüje çarpan otomobil alev aldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, çarpmanın etkisi ile otomobil alev aldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkez ilzçesine bağlı Demircihalil köyü yakınlarında Kamil E. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ters dönen otomobil alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kamil E. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürülürken kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Otomobil

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