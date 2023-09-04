Kırklareli'nde otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü ve araçtaki diğer yolcular yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Mehmet Macar idaresindeki 59 ZR 973 plakalı otomobil, Demircihalil köyünden kent merkezine seyir halindeyken bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki İlksen, Görkem, Şevkiye ve Melis Macar yaralandı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Otomobil