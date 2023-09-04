Kırklareli'nde otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü ve araçtaki diğer yolcular yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.