Kırklareli'nde kafa kafaya çarpışan otomobillerde 6 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Pınarhisar'ın Meşelik mevkisindeki otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Şeyma Dillice'nin kullandığı 34 BOR 656 plakalı otomobil ile İbrahim Çavuşlar yönetimindeki 59 AAD 211 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerin sürücüleri ile Hatice Atlas, Yağız Atlas, Hatice Mira ve İlhan Dillice yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.