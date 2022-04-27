Kırklareli'nde Kadir Gecesi dualar ile idrak edildi - Haberler

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Kırklareli'nde Kadir Gecesi dualar ile idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Çanlı - Genel
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Kırklareli'nde Kadir Gecesi dualar ile idrak edildi Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nde de camiler dolup taştı.

Kırklareli'nde Kadir Gecesi dualar ile idrak edildi

KIRKLARELİ - Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nde de camiler dolup taştı.

Kadir Gecesi sebebiyle vatandaşlar başta bu gün ibadete açılan Ulu Camisi olmak üzere kentte bulunan bütün camilere akın etti. Genç yaşlı, kadın erkek demeden camileri tıka basa dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kılarak Allah'tan af diledi.

İl Müftüsü Aydın Yığman, Kadir Gecesi önemine ilişkin vaaz verdi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Genel

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