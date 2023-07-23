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Kırklareli'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Kadın Haberleri

Kırklareli'nde polis ekipleri, kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vermek için Olgunlaşma Enstitüsü, SODAM ve halk pazarı ile yöresel ürün pazarlarını ziyaret etti. Ekipler, kadınlara broşür dağıtarak KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Toplamda 1200 kadına bilgi verildi.

??????? Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından kadınlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadınların kurs gördüğü Olgunlaşma Enstitü, SODAM ve halk pazarı ile yöresel ürün pazarlarını ziyaret etti.

Ekipler, kadınlara broşür dağıtarak KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ekipler tarafından 1200 kadına bilgi verildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Kadın

Kırklareli KADES Kadın Haberler

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