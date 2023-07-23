Kırklareli'nde Kadın Destek Uygulaması (KADES) Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Kırklareli'nde polis ekipleri, kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi vermek için Olgunlaşma Enstitüsü, SODAM ve halk pazarı ile yöresel ürün pazarlarını ziyaret etti. Ekipler, kadınlara broşür dağıtarak KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Toplamda 1200 kadına bilgi verildi.