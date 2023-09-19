Kırklareli'nde gaziler günü törenlerle kutlandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ile "Mareşallik" rütbesinin verilişi ve 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Kırklareli'nde çeşitli programlar düzenlendi.

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanında düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaları 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tank Üsteğmen Recai Çalışkan ve Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkan Erol Özsevimli yaptı.

Tören gazilere çiçek takdiminin ardından sona erdi.