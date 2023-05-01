Kırklareli'nde 1 Mayıs kutlamaları

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kırklareli'nde işçi sendikalarının katılımlarıyla 1 Mayıs İşçi Bayramı düzenlenen törenlerle kutladı. Trakya'da bulunan il ve ilçelerdeki işçi sendikaları Kırklareli Hasanpaşa caddesinde toplandı. Kortej eşliğinde sloganlar ile Cumhuriyet Meydanına yürüyen topluluk üst aramalarının ardından alana giriş yaptı.

Alanda çeşitli sloganlar atılırken yerel sanatçılar tarafından konser verildi.

Aniden bastıran yağmur sebebiyle alanda bulunan topluluk kısa süre ayrıldı.

Daha sonra DİSK'e bağlı Genel - İş Trakya Şube Başkanı Salim Şen konuşma yaptı.

Kutlamalar olaysız sona erdi.