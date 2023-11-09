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Kırklareli Müzesi 10 Ayda 8 Bin 653 Ziyaretçi Aldı

Kırklareli Müzesi, 10 ayda 8 bin 653 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi. Müze, 4 bin 397 eseriyle her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi.