Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli sahur ve imsak saat kaçta, ne zaman? 24 Mart Cuma Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli sahur bitimi ne zaman?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli sahur saatleri ne zaman? Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli iftar ve sahur saatleri! Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli'de sabah ezanı kaçta okunacak? 24 Mart Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli iftar ve sahur saat kaçta olacak? İşte detaylar...

Konya, Kütahya, Malatya sahur ve imsak saat kaçta, ne zaman? 24 Mart Cuma Konya, Kütahya, Malatya sahur bitimi ne zaman?

Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli sahur ve imsak saatleri merak edildi. İl ve ilçelere göre sahur ve imsak saatlerini merak eden vatandaşlar, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli sahur ve imsak saat kaçta, ne zaman? 24 Mart Cuma Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli il ve ilçeleri sahur kaçta? Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli'de sahur ne zaman bitecek? Sahur bitiş saatleri ne zaman? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

KIRKLARELİ, KIRŞEHİR, KOCAELİ SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Resmi Diyanet imsakiyesine göre Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli 24 Mart sahur vakitleri aşağıdaki gibidir:

24 Mart Kırklareli sahur bitimi ve imsak vakti : 05:34

24 Mart Kırşehir sahur bitimi ve imsak vakti : 05:11

24 Mart Kocaeli sahur bitimi ve imsak vakti : 05:25

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SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 29, 50).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 50) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 66). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 206).