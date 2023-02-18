Kahramanmaraş'ta gündeme gelen deprem ile birlikte Kırklareli deprem bölgesi mi? Sorusu da merak edilmeye başlandı. Birçok kişi Kırklareli'nde deprem riskinin olup, olmadığını, fay hatlarının güncel durumunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Kırklareli deprem bölgesi mi? Kırklareli'nde deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

Kırklareli deprem bölgesi mi? Sorusu, sarsıntının Kırklareli'ın birçok farklı yerinde hissedilmesi ile birlikte, Kırklareli'nde yaşamakta olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, birçok ilde hissedildi ve korku, paniğe neden oldu. Peki, Kırklareli deprem bölgesi mi? Kırklareli'nde deprem riski var mı, fay hattı geçiyor mu?

KIRKLARELİ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye içerisinde deprem riski bulunan bölgeler, risk derecelerine göre ayrılmıştır. AFAD tarafından yayınlanan bu haritada birçok farklı risk bölgesini görmek mümkün. Risk bölgeleri risk sırasına göre 1 ile 5 arasında değişmektedir. Yayınlanan haritaya göre Kırklareli en az riskli bölgeler arasında bulunuyor. Fakat buna rağmen deprem riski bulunmadığı söylenemez.

EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ NERESİ?

AFAD tarafından yayınlanmış olan Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.