Kırklareli'de park halinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
- Güncelleme:
Otomobil Haberleri
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli'de park halinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi İnönü Mahallesi Tuğlalı Sokak'ta yabancı plakalı Erol Çelik'e park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil