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Kırklareli'de park halinde alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.