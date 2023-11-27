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Kırklareli'de Kadına Yönelik Şiddet Paneli Düzenlendi

Pehlivanköy ilçesinde, Pehlivanköy Kaymakamlığı ile Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle kadına yönelik şiddet paneli düzenlendi. Panelde kadın hakları ve şiddete karşı yapılması gerekenler konuşuldu.