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Kırklareli'de Kadına Yönelik Şiddet Paneli Düzenlendi

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Pehlivanköy ilçesinde, Pehlivanköy Kaymakamlığı ile Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle kadına yönelik şiddet paneli düzenlendi. Panelde kadın hakları ve şiddete karşı yapılması gerekenler konuşuldu.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, Pehlivanköy Kaymakamlığı ile Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle kadına yönelik şiddet paneli düzenlendi.

Pehlivanköy Halk Eğitim Merkezi salonunda "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dahilinde düzenlenen panele, Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, kurum amirleri, memurları ve vatandaşlar katıldı.

Moderatörlüğünü Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Psikolojik Danışmanı Kübra Durnagölü'nün yaptığı panelde Kadın hakları ve şiddete karşı yapılması gerekenler konuşuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın

Pehlivanköy Kırklareli Kadın Haberler

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