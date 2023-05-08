Kırklareli Belediyesi hangi partiden? Kırklareli Belediye Başkanı kimdir?

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KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Kırklareli Belediye Başkanlığı görevini Mehmet Siyam Kesimoğlu yerine getiriyor.

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KİMDİR?

Mehmet Siyam Kesimoğlu (d. 7 Mart 1960, Vize, Kırklareli), Türk siyasetçidir. 2014 yılından bu yana Kırklareli Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1983 yılı mezunudur. Turizm Bakanlığı Bakan Müşavirliği, özel sektörde genel koordinatörlük, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Siyasi kariyeri

TBMM 22. ve 24. dönem Kırklareli milletvekilliği, 22. Dönem Türkiye Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP'den istifa etti. 14 Şubat 2019 günü 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday olduğunu ilan etti. Bağımsız olarak girdiği 2019 yerel seçimlerinde yüzde 37,48 oy alarak yeniden Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. 23 Şubat 2021 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP'ye geri döndü.

Kişisel yaşamı

Sibel Kesimoğlu ile evlidir ve Nevzat Burak Kesimoğlu'nun babasıdır.