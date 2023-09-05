Kırklareli Belediyesi hangi partiden? Kırklareli Belediyesi Belediye Başkanı kim?

Kırklareli'de yaşanan gelişmeler sonrası Kırklareli Belediyesi Belediye Başkanı kim ve Kırklareli Belediyesi hangi parti gibi sorular merak edildi. Peki, Kırklareli Belediyesi hangi parti? Kırklareli Belediyesi Belediye Başkanı kim?

Kırklareli Belediyesi hangi parti ve Kırklareli Belediyesi Belediye Başkanı kim gibi sorular günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Kırklareli Belediyesi hangi parti? Kırklareli Belediyesi Belediye Başkanı kim?

KIRKLARELİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Kırklareli Seçim Sonuçları 2019: BağımsızMehmet Siyam Kesimoğlu:%37,48 MHP Derya Bulut: %36,94 CHP Mehmet Tuna Soykan %21,11

KIRKLARELİ BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KİMDİR?

Kırklareli Belediye Başkanı 7 Mart 1960 tarihinde Kırklareli'nin Vize ilçesinde doğdu . 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Turizm Bakanlığı'nda Başdanışmanlık yaptı. Özel sektörde ve kamu sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. Aynı dönem Türkiye – Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan seçimle yeniden 24. Dönem Kırklareli Milletvekili olan Kesimoğlu, 1 Şubat 2014'te Kırklareli Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ve 30 Mart'ta yapılan seçimle Kırklareli Belediye Başkanı oldu. 5 yıllık görev süresi sonunda yapılan 31 Mart 2019 seçimlerine Bağımsız Aday olarak katıldı ve tekrar Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nundavetive Kırklareli Halkı'nın katılımlarıyla yapılan anketler ve sivil toplum örgütleri ile yapılan görüşmelerde "Yuvaya Dönme" konusunda çoğunluktan aldığı destekle tekrar CHP üyesi olan Kesimoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.