Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Mehmet Siyam Kesimoğlu kaç yaşında? Mehmet Siyam Kesimoğlu hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda gündeme gelen haberler nedeniyle Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Mehmet Siyam Kesimoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mehmet Siyam Kesimoğlu hayatı ve biyografisi!

14 Mayıs seçimleri öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyorken vatandaşlar tarafından da Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Sorusu gündeme getirildi. Kırklareli Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan Mehmet Siyam Kesimoğlu hayatı ve biyografisi en çok merak edilen detaylar arasında yer aldı. Peki, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? Mehmet Siyam Kesimoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mehmet Siyam Kesimoğlu hayatı ve biyografisi!

KIRKLARELI BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KİMDİR?

Mehmet Siyam Kesimoğlu, 7 Mart 1960'ta Kırklareli Vize'de, Nevzat ve Melahat Kesimoğlu ailesinin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. Mesleği idarecilik olan Kesimoğlu;1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Turizm Bakanlığı'nda İrfan Gürpınar'ın Bakan Müşaviri olarak görev yaptı. Özel sektörde genel koordinatör (CEO) olarak görev yapan Kesimoğlu, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı olarak görev üstlendi.

22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye-Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan seçimde yeniden Kırklareli Milletvekili olan Kesimoğlu, 1 Şubat 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkanlık ettiği MYK toplantısında, Kırklareli Belediye Başkanı Adayı olması yönünde teklif aldı. Parti meclisinin de bu teklifi onamasının ardından Kesimoğlu, 30 Mart'ta yapılan seçimde Kırklareli Belediye Başkanı oldu.

Kesimoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Mehmet Selim Kesimoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Bağımsız Kırklareli Belediye Başkan Adayı oldu.