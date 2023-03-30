Ülkemizin her yeri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Kırklareli Belediyesi hangi partiden? Kırklareli Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? soruları aratılıyor. Peki, Kırklareli Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Kırklareli Belediyesi hangi parti? İşte detaylar...

Kırklareli Belediyesi hangi partiden? sorusu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Kırklareli Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Kırklareli Belediyesi hangi parti? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KİMDİR?

Kırklareli Belediye Başkanı 7 Mart 1960 tarihinde Kırklareli'nin Vize ilçesinde doğdu . 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Turizm Bakanlığı'nda Başdanışmanlık yaptı. Özel sektörde ve kamu sektöründe çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanlığı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. Aynı dönem Türkiye – Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan seçimle yeniden 24. Dönem Kırklareli Milletvekili olan Kesimoğlu, 1 Şubat 2014'te Kırklareli Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi ve 30 Mart'ta yapılan seçimle Kırklareli Belediye Başkanı oldu. 5 yıllık görev süresi sonunda yapılan 31 Mart 2019 seçimlerine Bağımsız Aday olarak katıldı ve tekrar Kırklareli Belediye Başkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nundavetive Kırklareli Halkı'nın katılımlarıyla yapılan anketler ve sivil toplum örgütleri ile yapılan görüşmelerde "Yuvaya Dönme" konusunda çoğunluktan aldığı destekle tekrar CHP üyesi olan Kesimoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.