Genelde ikindi vakti başlayan kırkikindi yağmurları hakkında Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar? 40 ikindi yağmurları nedir? Kırkikindi yağmurları nasıl oluşur? sorularının yanıtı merak ediliyor. 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında Kırkikindi yağışları denilen yağışlar hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey haberimizde..

Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Anadolu'da kış ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir. Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar? 40 ikindi yağmurları nedir? Kırkikindi yağmurları nasıl oluşur?

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NEDİR?

Kırkikindi, Anadolu'da kış ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir.

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Kırkikindi yağmurları, nisan yağmurlarından sonra başlar. Nisan yağmurlarının bitişi de mayıs ayının sonlarıdır. Yani genel olarak mayıs ayının sonlarında başlamaktadır. 40 gün ikindi ve akşam üzeri yağma ihtimali yüksek olduğundan halk arasında 40 ikindi şeklinde isimlendirilmiştir.

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NASIL OLUŞUR?

Isı kapasitesi, albedo gibi özellikleri açısından farklı karakteristiklerdeki araziler, güneş ışınlarından farklı dozlarda etkilenirler ve atmosferik sınır tabakanın ısınması da alttaki yüzeye göre farklılık gösterir. Bu farklılık, yere yakın tabakada bir heterojenlik oluşturur ve meydana gelen yoğunluk farkı, daha düşük yoğunluktaki (genellikle fazla ısınan) hava parselinin yükselmesini tetikler. Gerçekleşen konveksiyon yeterince güçlü ise gökgürültülü fırtına meydana gelir. Tabii bunda düşey rüzgâr kayması ve troposferin üst seviyelerindeki soğuk hava da etkilidir. Kırkikindi yağışları da diğer konvektif yağışlarda olduğu gibi kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde görülür. Çoğunlukla birkaç saati aşmaz ancak önemli bir miktar bırakır. Koşullar uygun ise dolu da vuku bulabilir.