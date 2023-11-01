Kırkçikli Kelem Dolması tarifi! MasterChef Kırkçikli Kelem Dolması nasıl yapılır?

Doğu Anadolu mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kırkçikli Kelem Dolması ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kırkçikli Kelem Dolması nasıl yapılır? Kırkçikli Kelem Dolması nedir? Kırkçikli Kelem Dolması nasıl yapılır, Kırkçikli Kelem Dolması yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kırkçikli Kelem Dolması yapıldı, evde klasik Kırkçikli Kelem Dolması yapıldı! İşte en güzel Kırkçikli Kelem Dolması!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kırkçikli Kelem Dolması hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kırkçikli Kelem Dolması hazırladı. Peki, Kırkçikli Kelem Dolması nedir? Kırkçikli Kelem Dolması nasıl yapılır? Kırkçikli Kelem Dolması nedir?

KIRKÇİKLİ KELEM DOLMASI TARİFİ!

Kırkçikli Kelem Dolması Tarifi

Malzemesi :( 5 kişilik)

1. 1 Büyük baş lahana

2. 500 gr yağlı kıyma

3. 400 gr ince bulgur

4. 1 yemek kaşığı reyhan

5. 1 tatlı kaşığı pulbiber

6. 1 yemek kaşığı tuz

Salata harcı :

1. 1 kg domates

2. 300 gr yeşil biber

3. İki büyük baş soğan

4. 1 tatlı kaşığı reyhan,pulbiber,karabiber,

5. 1 tatlı kaşığı domates salçası

6. Tuz ve lahana sapları

Kırkçikli Kelem Dolması Nasıl Yapılır:

Lahanalar haşlanır bulgur, kıyma, tuzlagüzelce yoğrulur. Yavaş yavaş su ilave edilerek kıvama gelinceye kadar yoğrulur. Serçe parmağı büyüklüğünde(kalınlığında)küçük küçük sarılır. Tencerenin 4 parmak genişliğinde dolacak kadar doldurulur. Salata malzemeleri çoban salatası şeklinde doğranıp, baharatları eklenir, sarmalara kat kat ilave edilir ve pişirilmeye bırakılır. Dolmalar piştikten sonra zevke göre tere yağı veya pulbiberli yağ ve yoğurt eklenerek servis edilir.