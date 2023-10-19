Kırımlı filmi oyuncuları kim? Kırımlı filmi konusu, oyuncuları ve Kırımlı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kırımlı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kırımlı konusu, özeti ve Kırımlı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kırımlı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kırımlı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kırımlı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kırımlı konusu nedir, Kırımlı oyuncuları kimler ve Kırımlı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KIRIMLI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 12 Aralık 2014 (Türkiye)

Yönetmeni: Burak Arlıel

Kırımlı, Cengiz Dağcı'nın 1956 tarihli romanı Korkunç Yıllar'dan esinlenerek beyazperdeye uyarlanan film. Kırımlı, II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatar Türk esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor.

Konusu

Film, Sovyet yönetimi ve II. Dünya Savaşı sırasında Kırım'da yaşayan Türklerin kaderini anlatıyor. 1920'lerde bir Sovyet okulunda Kiril alfabesini öğrenmeye zorlanan Sadık Turan filmin başkahramanıdır. II. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu'ya alınan Sadık, Almanlar tarafından esir alındı. Esaret altında, yardımlarıyla Kırım'ı kurtarmanın mümkün olacağını umarak onlarla işbirliği yapıyor. Bir Polonyalı olan Maria Kosecki ile tanışınca fikrini değiştirir ve Almanlara karşı savaşmaya başlar. Yakalanan Sadık, bir grup Türk ile birlikte Alman subayı Bauer'in komutanı olduğu bir çalışma kampına gönderilir. Sadık, kamptan kaçmayı başarır ve Maria ile birlikte Polonya'ya gider ve orada partizan birliklerinden birine katılır.

Oyuncular

• Murat Yıldırım: Sadık Turan

• Selma Ergeç: Maria Koseckhi

• Ali Barkın: Halil

• Baki Davrak: Bauer

• Bülent Alkış: Mustafa

• Joshy Peters: Schultz

• Suavi Eren: Gestapo

• Gülçin Santırcıoğlu: Anette

• Burç Kümbetlioğlu: Kılıçbay

• Emre Şen

• Servet Bulut Bostan