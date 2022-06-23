Bulgaristan'da 6 aydır görevde olan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, mecliste yapılan güven oylamasını kaybederek düştü. Bunun ardından Kiril Petkov kimdir merak edildi. Peki, Kiril Petkov kimdir? Bulgaristan Başbakan'ı Kiril Petkov kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kiril Petkov'un hayatı ve biyografisi nedir?

KİRİL PETKOV KİMDİR?

Kiril Petkov Petkov (17 Nisan 1980 doğumlu), 13 Aralık 2021'den beri Bulgaristan başbakanı olarak görev yapan Bulgar siyasetçi, ekonomist ve girişimcidir. Asen Vasilev ile birlikte kurduğu bir siyasi parti Değişime Devam'ın (PP) eş lideridir.

Erken yaşam ve eğitim

Petkov, 17 Nisan 1980'de Filibe'de doğdu. Vancouver'daki Britanya Kolumbiyası Üniversitesinden finans alanında ticaret lisans derecesine ve sınıfının ilk %10'unda yer aldığı Harvard Üniversitesinden işletme yönetimi yüksek lisans derecesine sahiptir. Öğretim üyelerinden biri, küme stratejilerinin geliştirilmesi konusunda uzmanlaştığı Michael Porter'dı. Petkov, Harvard Üniversitesine bağlı Sofya Üniversitesinde Ekonomik Stratejiler ve Rekabet Edebilirlik Merkezinin kurucularından biridir ve burada ekonomik kalkınma ve rekabet edebilirliğin mikroekonomisi dersleri vermiştir.

İş kariyeri

2001'den 2005'e kadar Petkov, Kanadalı gıda şirketi McCain Foods için kurumsal geliştirme müdürü olarak çalıştı. 2007'den beri yüksek katma değerli inovasyon alanında projeler geliştiriyor ve şirketi ProViotik, Amerika Birleşik Devletleri'nde biyoteknoloji alanında birçok patente sahip.

Siyasi kariyer

Ekonomi bakanlığı

12 Mayıs-16 Eylül 2021 tarihleri arasında Petkov, Stefan Yanev'in geçici hükûmetinde ekonomi bakanı olarak görev yaptı. Petkov, bakan olarak ilk kez televizyonda göründüğünde, devlet tarafından kontrol edilen ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklediği iddia edilen Bulgar Kalkınma Bankasının dört işadamına ait sadece sekiz şirkete 500 milyon euroluk kredi dağıttığını açıkladı. Uygulamayı 'çirkin' olarak kınadı ve kredilerin nasıl tahsis edildiğine dair bir denetim başlattı.

Bulgaristan başbakanlığı

19 Eylül 2021'de Petkov ve Asen Vasilev, benzer düşünen diğer tüm partileri bir hükûmet kurmak üzere bir araya getirebilecek birleştirici güç olmayı amaçlayan bir yolsuzlukla mücadele partisi olan Değişime Devam (PP) siyasi projesini sundular. Çift, Harvard Business Schoolda okurken tanıştı.

PP'nin kazanmasının ardından Petkov, ilk sonuçların açıklanmasının ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Bulgaristan yeni bir yol izliyor. [Yolsuzluğu] durdurabilir ve vergi mükelleflerinin refahı için parayı yeniden dağıtabilirsek, o zaman birkaç tarafla anlaşmaya varabiliriz." dedi. Petkov, Bulgaristan'da yolsuzlukla mücadeleye katılacak tüm taraflarla ortak olmaya istekli olduğunu söyledi. Petkov, başbakan olmak istediğini açıkladı ve DB ve Böyle Bir Halk Var ile "şeffaf" koalisyon müzakereleri yürütmek istediğini söyledi. DPS ve GERB, PP ile koalisyon görüşmelerini reddetti.

PP, BSP, ITN ve DB temsilcileri arasında 23 Kasım ve 27 Kasım tarihleri arasında 18 politika alanında bir dizi görüşme yapıldı. 10 Aralık'ta dört Bulgar partisinin liderleri, aylarca süren siyasi krizi sona erdirecek bir koalisyon kurmayı kabul ederek nisan ayından bu yana ilk düzenli hükûmeti kurdular. Anlaşma PP, DB, ITN ve BSP arasındaki uzun görüşmelerin ardından geldi. Petkov, "Önümüzdeki dört yıl boyunca devam edeceğini umduğumuz istikrarlı bir hükûmet önermeye doğru ilerliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Rumen Radev kısa bir süre sonra hükûmeti kurma görevini Petkov'a verdiğini duyurdu. 12 Aralık günü Petkov, kabinesinin oluşumunu sundu ve 13 Aralık 2021'de kabinesi Ulusal Meclis tarafından onaylandı.

Petkov, 13 Aralık 2021'de 134 lehte ve 104 aleyhte oyla Bulgaristan başbakanı seçildi. Yeni hükûmeti aynı gün Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından atandı.

Haberler.com - Gündem