Kırıkkale TOKİ kura çekilişi ne zaman? Kırıkkale TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Kırıkkale etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Kırıkkale TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Kırıkkale TOKİ kura çekimi ne zaman?

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KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Kırıkkale kura çekimi 22 Aralık tarihinde yapılacak. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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