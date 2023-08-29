Son dakika haberine göre, Kırıkkale'de bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve detayları araştırılıyor. İşte detaylar...

Kırıkkale deprem oldu mu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kırıkkale kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. Peki, Kırıkkale deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kırıkkale kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KIRIKKALE DEPREM Mİ OLDU?

Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.