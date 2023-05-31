Kırıkkale deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Ü deprem oldu mu? Sorusu, Kırıkkale'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Kırıkkale deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kırıkkale depremleri! 31 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Kırıkkale deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Kırıkkale deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Kırıkkale deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Kırıkkale depremleri! 31 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KIRIKKALE DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Kırıkkale 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KIRIKKALE DEPREM – SON DEPREMLER LİSTESİ