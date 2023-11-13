Kırıkkale'de Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolunun 60.'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Ş. (66) idaresindeki 06 AY 8838 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.Ş. (66) ile yanında bulunan G.Ş. (57), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE